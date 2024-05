Bätzing zeigt sich auf Kirchentag optimitisch hinsichtlich Reformchancen

Erfurt: Beim Deutschen Katholikentag war heute die kirchen-interne Diskussion über Erneuerungen Thema. Trotz Widerständen im Vatikan sehen die katholischen Bischöfe eine Chance auf Reformen. Dazu zähle die Mitsprache von Laien und die Weihe von Frauen zu Diakoninnen, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing. Papst Franziskus hatte jüngst in einem Interview die Frage verneint, ob ein katholisches Mädchen einmal die Möglichkeit haben werde, geweihte Diakonin zu werden. Bätzing sagte jedoch, er habe den Papst oft anders gehört. Vorpreschen mit der Weihe von Frauen werde man in Deutschland nicht, so Bätzing, der einen neuen Bruch in der Kirche vermeiden will. Der Deutsche Katholikentag in Erfurt dauert noch bis Sonntag. Morgen werden unter anderem Bundeskanzler Scholz und Vizekanzler Habeck dort erwartet.

