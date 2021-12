Bätzing warnt in Weihnachtspredigt vor egozentrischem Lebensstil

Nachrichtenarchiv - 25.12.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Limburg: Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, hat zu Weihnachten vor einem egozentrischen Lebensstil gewarnt. Bätzing sagte in seiner heutigen Predigt im Limburger Dom, inzwischen gebe es allerlei Spielarten einer individualistisch geprägten Lebensart. Mit Tätigkeiten wie Arbeiten, Joggen oder Reisen gelinge es zwar, sich seiner selbst zu vergewissern. Diese Art von Selbstliebe und Selbstbespiegelung bleibe aber auf Dauer oft unbefriedigend. Der Glaube könne helfen, sich selbst zu akzeptieren, so Bätzing. Der evangelische Landesbischof Bedford-Strohm forderte in der Münchner St. Matthäus-Kirche die Erwachsenen dazu auf, sich von der kindlichen Freude am Christuskind anstecken zu lassen. Dies widerspreche keiner aufgeklärten Weltwahrnehmung. Aufklärung bedeute aber auch, nicht nur das für wahr zuhalten, was man beweisen, messen oder sehen könne. Staunen oder Freude seien mit keinem Messinstrument zu erfassen und doch das Allerwichtigste im Leben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2021 11:00 Uhr