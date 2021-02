Bätzing spricht Woelki das Vertrauen aus

Corona in bayerischen Pflegeheimen geht um fast zwei Drittel zurück

München Das Infektionsgeschehen in bayerischen Alten- und Pflegeeinrichtungen geht deutlich zurück. Wie das Gesundheitsministerium auf BR-Anfrage mitteilte, hatte es am 5. Januar unter den Bewohnern von Pflegeeinrichtungen noch 6949 Corona-Erkrankungen gegeben. Gut fünf Wochen später seien es nur noch 2411 gewesen. Das entspreche einem Anteil von 1,9 Prozent der Menschen, die in den Heimen leben. Somit habe es innerhalb von etwas mehr als einem Monat einen Rückgang von fast zwei Dritteln gegeben. Dies ist laut Gesundheitsminister Holetschek auf mehr Tests und Beratungen, aber auch auf Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen zurückzuführen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2021 06:00 Uhr