Bätzing sagt Aufklärung des Missbrauchsskandals zu

Nachrichtenarchiv - 22.01.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Trier: Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Bätzing, hat eine schonungslose Aufklärung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche zugesagt. Bei einer Messe in Trier sagte er, man müsse klar sehen, was an desaströsem Verhalten auch von der Führung der Kirche bis hin zu einem emeritierten Papst angerichtet worden sei. In dem Gutachten über Missbrauch in der Erzdiözese München und Freising wurden 235 mutmaßliche Täter und fast 500 Missbrauchsopfer aufgelistet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.01.2022 02:00 Uhr