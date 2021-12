Bätzing ruft zum Jahreswechsel zum Gotteslob auf

Nachrichtenarchiv - 31.12.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt: Der Vorsitzende der Katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, hat zum Jahreswechsel dazu aufgerufen, Gott auch in schweren Zeiten für Gutes zu danken. Es sei die vornehmste Aufgabe der Christen, trotz Corona-Pandemie, Kriegen, Naturkatastrophen und Hungersnöten Gott zu loben, sagte der Limburger Bischof am Silvesterabend in Frankfurt am Main. Dagegen spreche auch nicht, wenn einem dabei Tränen der Sorge und Trauer in die Augen schießen, so Bätzing. Das vergangene Jahr sei nicht nur ein Jahr großer Zumutungen gewesen, man habe auch persönlich und im Miteinander manch Gutes erfahren.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 31.12.2021 19:00 Uhr