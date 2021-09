Bätzing erwartet steigenden Frauenanteil in Kommissionen

Nachrichtenarchiv - 20.09.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Fulda: Die Deutsche Bischofskonferenz will bei ihrer Herbstvollversammlung bis Donnerstag wichtige Personalentscheidungen treffen. Bei der anstehenden Wahl der 14 Kommissionen und Unterkommissionen der Bischofskonferenz dürfte der Frauenanteil bei den Beratern auf 40 Prozent ansteigen, sagte der Vorsitzende der Konferenz, Bätzing, zum Auftakt der Versammlung in Fulda. In den verschiedenen Kommissionen wird die inhaltliche Arbeit der katholischen Kirche geleistet. Ihnen gehören inklusive der Beraterstäbe rund 160 Personen an. Die Wahlen zu den Kommissionen stellten die größte Veränderung bei der Bischofskonferenz seit zehn Jahren dar, sagte Bätzing. Zuvor hatten der bisherige Medienbischof Fürst und der Vorsitzende der Kommission Weltkirche, Erzbischof Schick angekündigt, nicht wieder für ihre Ämter zu kandidieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2021 16:00 Uhr