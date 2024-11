Bätzing ermutigt EKD zu mehr ökumenischer Zusammenarbeit

Würzburg: Der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Bätzing, hat die deutschen Protestanten zu einer engeren Zusammenarbeit ermutigt. Bätzing sagte als Gast bei der EKD-Synode in Würzburg, angesichts von Gewalt, Krieg, Klimawandel und Mitgliederschwund sei eine Weggemeinschaft von Christen aus verschiedenen Kirchen nötig. Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat Migration und Flucht in den Mittelpunkt ihrer Tagung gestellt. Die Hamburger Bischöfin Fehrs soll zu Ratsvorsitzenden der EKD gewählt werden, aktuell übt sie das Amt kommissarisch aus.

