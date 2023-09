Bätzing beklagt mangelnde Empathie in der Migrationsdebatte

Wiesbaden: Der Vorsitzende der katholischen deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, beklagt bei den Diskussionen über Migration einen Mangel an menschlicher Anteilnahme. Die Aufnahme einer großen Zahl von geflüchteten Menschen sei ohne Zweifel mit großen Herausforderungen verbunden, sagte Bätzing. In der aufgeregten Debatte, die zurzeit in Deutschland geführt wird, fehle es aber nicht selten an Empathie gegenüber den schutzsuchenden Menschen. Im Abschlussbericht der Herbstvollversammlung kritisieren die katholischen Bischöfe zudem Pushbacks an den europäischen Außengrenzen als völkerrechtswidrig. Das berechtigte Anliegen, Grenzen zu kontrollieren und Schleuserkriminalität zu bekämpfen, dürfe nicht dazu führen, dass die Rechte von Schutzsuchenden ausgehebelt werden, heißt es in dem Papier.

