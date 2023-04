Bärin in Norditalien eingefangen

Kurzmeldung ein/ausklappen Israel gedenkt der Opfer des Holocaust

Tel Aviv: Israel hat am Vormittag der Opfer des Holocaust gedacht. Im ganzen Land ertönten zwei Minuten lang die Sirenen, auf den Straßen blieben Autos stehen und Passanten verharrten in stillem Gedenken. Seit 1951 wird der Tag Jom Ha-Schoah in Israel begangen. Auch in Deutschland sind verschiedene Aktionen geplant. In diesem Jahr wird besonders an den jüdischen Aufstand gegen die deutschen SS-Truppen im Warschauer Ghetto erinnert, der am 19. April 1943 begann. Die Nationalsozialisten ermordeten während der Nazi-Herrschaft nach Schätzungen etwa sechs Millionen Juden. In Israel leben nach offiziellen Angaben noch rund 147.000 Holocaust-Überlebende.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2023 12:00 Uhr