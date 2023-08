Baerbocks Delegation ist wegen Flugzeugpanne in Abu Dhabi gestrandet

Abu Dhabi : Wegen einer Panne mit ihrem Regierungsflieger auf dem Weg nach Australien muss Außenministerin Baerbock ihre Reise in Abu Dhabi bis auf weiteres unterbrechen. Der Pilot hatte nach einer Zwischenlandung ein Problem mit den Landeklappen gemeldet, so dass die Maschine in das Emirat zurückkehren musste. Wie es nun weiter geht, ist noch unklar. Baerbock wird heute im Rahmen ihres Besuchs in der Indo-Pazifik-Region eigentlich im australischen Canberra erwartet. Als weitere Stationen sind Neuseeland und der Inselstaat Fidschi geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2023 06:00 Uhr