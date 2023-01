Baerbock zeigt sich offen für polnische Leopard-Lieferungen

Nachrichtenarchiv - 23.01.2023 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Entscheidung über eine Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine ist nach Angaben von Verteidigungsminister Pistorius weiter offen. Er sagte am Abend in der ARD, die Entscheidung werde im Kanzleramt getroffen. Der SPD-Politiker betonte, es handele sich um schwere Panzerwaffen, die auch für Offensivzwecke genutzt werden könnten. Deshalb müsse man sehr sorgfältig abwägen. Außenministerin Baerbock zeigte sich derweil offen für eine Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine durch Polen. Einem französischen Sender sagte die Grünen-Politikerin, die Anfrage sei bisher noch nicht gestellt worden, man würde dies aber nicht blockieren. Kritik kommt von der Union: CDU-Chef Merz sagte in der ARD, er habe erwartet, dass Scholz bei den Feierlichkeiten zu 60 Jahren Elysée-Vertrag eine gemeinsame Erklärung mit Frankreich zu Kampfpanzer-Lieferungen in die Ukraine abgebe. Diese Chance habe Scholz verpasst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2023 06:00 Uhr