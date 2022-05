Baerbock würdigt Trägerinnen des Karlspreises als "mutigste Frauen Europas"

Biden fordert nach Schulmassaker strengere Waffengesetze

Washington: Nach dem Massaker an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas fordern die Demokraten erneut schärfere Waffengesetze. US-Präsident Biden stellte dabei auch den Verfassungszusatz in Frage, der den Besitz von Waffen betrifft. Dieser sei nicht absolut. Als dieser Zusatzartikel im 18. Jahrhundert verabschiedet wurde, habe es bestimmte Waffen noch gar nicht gegeben. Dass ein 18-Jähriger heute in ein Geschäft gehen könne, um Kriegswaffen zu kaufen, sei gegen den gesunden Menschenverstand, sagte der US-Präsident. Vorstöße der Demokraten für ein schärferes Waffengesetz sind bislang allerdings immer am Widerstand der Republikaner gescheitert. - Inzwischen wurde bekannt, dass der 18-jährige Täter seinen Plan offenbar vorher auf Facebook angekündigt hatte. Am Dienstag hatte er in einer Grundschule in Texas 19 Kinder und zwei Lehrkräfte erschossen.

