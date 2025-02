Baerbock würdigt nach Gespräch mit US-Außenminister zur Ukraine "versöhnliche Töne"

München: Außenministerin Baerbock hat auf der Sicherheitskonferenz an den Zusammenhalt Europas und der freien Welt appelliert. In einer Diskussion mit europäischen Kollegen sprach sie von einem "existenziellen Zeitpunkt". Vor drei Jahren habe jeder die Bedrohung durch "Putins Russland" unterschätzt. Dieser Fehler solle nun nicht mehr gemacht werden. Nur ein Verhandlungsfriede für die Ukraine könne von Dauer sein, so Baerbock. Mit Blick auf die vielfach kritisierte Rede von US-Vizepräsident Vance auf der Sicherheitskonferenz will Baerbock auch versöhnlichere Positionen Washingtons vernommen haben. Beim Treffen mit US-Außenminister Rubio und dem Ukraine-Beauftragten, Kellogg, habe sie - Zitat - "ganz andere Töne" gehört, so Deutschlands Chefdiplomatin. Beide hätten im Kontrast zu Vance deutlich gemacht, dass es um die Geschlossenheit der NATO gehe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2025 16:30 Uhr