Baerbock würdigt Italien als wichtigen Verbündeten

Stark-Watzinger mahnt Corona-Notfallpläne für Schulen an

Berlin: Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger hat für die Schulen Ausfallpläne angemahnt. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte sie, Schulen gehörten für sie auch zur sogenannten kritischen Infrastruktur. Mit den Notfallplänen könnte der Unterricht im Fall von Corona-Infektionen auch in hybrider Form ermöglicht werden. So könnten etwa Lehrer in Quarantäne per Video in die Klassen geschaltet werden und auf diese Art weiter unterrichten. Auch Schüler, die in Quarantäne sind, sollten so weiter in den Unterricht eingebunden werden. Das gehöre ins Schulmanagement, so Stark-Watzinger. Bildung müsse oberste Priorität haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2022 12:00 Uhr