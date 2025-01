Baerbock wirft Russland Sicherheitsgefährdung vor

Berlin: Mit Blick auf den havarierten Öltanker "Eventin" hat Bundesaußenministerin Baerbock indes Russland schwere Vorwürfe gemacht. Moskau gefährde mit dem Einsatz von "maroden Öltankern" die europäische Sicherheit. Russland umgehe nicht nur die Sanktionen, so die Grünen-Politikerin, sondern nehme billigend in Kauf, dass der Tourismus an der Ostsee zum Erliegen komme. Die "Eventin" steht auf einer von der Umweltschutzorganisation Greenpeace geführten Liste mit 192 maroden Schiffen der sogenannten russischen Schattenflotte. Es handelt sich dabei nach Angaben der Organisation um alte und oft unversicherte Tanker, die Russland unter fremder Flagge nutze, um das als Folge des Ukrainekriegs verhängte Öl-Embargo zu umgehen.

