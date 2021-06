Baerbock wird von fast allen Delegierten unterstützt

Nachrichtenarchiv - 12.06.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Kanzlerkandidatin der Grünen Baerbock zieht mit der Unterstützung fast aller Parteitagsdelegierten in den Bundestagswahlkampf. 98,5 Prozent von ihnen haben für Baerbock als Kanzlerkandidatin gestimmt. In ihrer anschließenden Rede betonte sie, dass das "Abwenden der Klimakrise" das bestimmende Thema der nächsten Jahrzehnte sein werde. Hier habe sich bislang zu wenig getan. Ziel sei es jetzt, klimagerechten Wohlstand zu schaffen. Die Partei setzt aber auch auf mehr sozialen Ausgleich und fordert mindestens 50 Euro im Monat mehr für Hartz-IV-Empfänger und eine Erhöhung des Mindestlohns auf wenigstens 12 Euro. Die CSU warf den Grünen moralisierende Besserwisserei vor. Von der SPD hieß es, dort, wo die Grünen konkret würden, würden sie an Unterstützung verlieren. Und die FDP forderte Klarheit darüber, ob Baerbock mit Hilfe der Linkspartei Kanzlerin werden wolle.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2021 23:00 Uhr