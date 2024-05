Baerbock wirbt in Kiew für Stärkung der ukranischen Luftabwehr

Kiew: Zum Auftakt ihres unangekündigten Solidaritätsbesuchs in der Ukraine hat Außenministerin Baaerbock erneut mehr Unterstützung für das Land durch die westlichen Partner gefordert. Die Lage habe sich durch die massiven russischen Luftangriffe auf die zivile Infrastruktur noch einmal dramatisch zugespitzt, erklärte Baerbock nach ihrer Ankunft am Kiewer Bahnhof. Deshalb brauche die Ukraine dringend mehr Luftabwehr. Wegen der besonderen Fortschritte des Landes bei der Korruption und seines Reformkurses sprach sich die Grünen-Politikerin zudem erneut für einen EU-Beitritt aus. Es ist Baerbocks achter Besuch in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.05.2024 09:45 Uhr