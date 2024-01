Baerbock wirbt für mehr Hilfe für Frauen und Kinder im Südsudan

Juba: Bundesaußenministerin Baerbock hat für mehr humanitäre Hilfen insbesondere für Frauen und Kinder im Sudan geworben. Sie sagte beim Besuch in einem Flüchtlingslager im Südsudan, dass in dem Krieg sexualisierte Gewalt und Vergewaltigungen systematisch als Waffe eingesetzt würden. Baerbock erklärte, sie habe mit Betroffenen gesprochen. Die Menschen hätten "unglaubliche körperliche und seelische Wunden". Sie betonte in diesem Zusammenhang die Bedeutung der UN-Blauhelmmission, an der auch Bundeswehrsoldaten beteiligt sind. Im Sudan liefern sich die Armee und die paramilitärische Gruppe RSF seit Mitte April einen blutigen Machtkampf. Schätzungen zufolge wurden dabei schon mehr als 12.000 Menschen getötet. Nach UN-Angaben sind mehr als sieben Millionen Menschen innerhalb des Landes auf der Flucht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2024 23:00 Uhr