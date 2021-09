Baerbock wirbt auf Parteitag für klimagerechten Wohlstand

Nachrichtenarchiv - 19.09.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Eine Woche vor der Bundestagswahl hat die Kanzlerkandidatin der Grünen, Baerbock, einen Aufbruch für soziale Gerechtigkeit gefordert. In ihrer Rede auf dem Kleinen Parteitag der Grünen warb sie für den Leitantrag der Parteispitze mit dem Titel "Ein Sozialpakt für klimagerechten Wohlstand". Den Grünen, so Baerbock, gehe es um eine echte Veränderung. Sie legten hier ein Programm für sozial gerechten Klimaschutz vor, das gehe Hand in Hand. Klimaschutz sichere Arbeitsplätze, unseren Industriestandort und damit den sozialen Wohlstand. In Deutschland, so Baerbock weiter, stecke viel Kraft. Sie appellierte an ihre Partei, aus dieser Stimmung jetzt auch mehr Stimmen zu machen. In den Umfragen liegen die Grünen im Moment auf Platz drei, hinter der führenden SPD und der Union.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.09.2021 14:00 Uhr