Baerbock will Wertepartnerschaft mit Australien und Neuseeland ausbauen

Canberra: Bundesaußenministerin Baerbock trifft heute in Australien ein. Es ist die erste Station eines einwöchigen Besuchs in der Indo-Pazifikregion. Die wichtigsten Themen ihrer Gespräche dort sind die Klima- und Sicherheitspolitik, die Rolle Chinas im Indopazifik und der Ukraine-Krieg. Australien gilt als enger Verbündeter und ist der größte Unterstützer der Ukraine außerhalb der NATO. Baerbock wird außerdem indigene Kulturgüter an eine Gruppe der Aborigines zurückgeben. Am Donnerstag reist die Ministerin weiter nach Neuseeland, am Freitag und Samstag stehen Gespräche im Inselstaat Fidschi auf dem Programm, der wegen der Bedrohung durch den steigenden Meeresspiegel 2021 den Klimanotstand ausgerufen hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.08.2023 04:00 Uhr