Baerbock will ukrainische Flüchtlinge aus Moldau aufnehmen

12.03.2022 17:00 Uhr

Chisinau: Die Bundesregierung arbeitet gemeinsam mit anderen Ländern an einer Luftbrücke für ukrainische Kriegsflüchtlinge aus Moldau. Das sagte Außenministerin Baerbock bei einem Besuch in Moldau. Deutschland wird in einem ersten Schritt 2500 ukrainische Flüchtlinge aus Moldau aufnehmen. Bundesinnenministerin Faeser machte klar, dass das schnell und unbürokratisch organisiert werde. Die Flüchtlinge unterzubringen sei eine Aufgabe, der sich die Europäer gemeinsam stellten, so Faeser.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2022 17:00 Uhr