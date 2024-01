Baerbock will sich im Gaza-Krieg weiter für Freilassung der Geiseln einsetzen

Berlin: Zum 100. Tag des Gazakriegs hat Bundesaußenministerin Baerbock erklärt, Deutschland setze sich weiter für die Freilassung aller Geiseln aus der Hamas-Gewalt ein. Die Menschen fehlten seit 100 Tagen voll Ungewissheit und Verzweiflung. Man lasse aber nicht nach, bis alle Geiseln frei seien, so Baerbock. Israels Premier Netanjahu nannte den Angriff auf das abgeriegelte Küstengebiet moralisch und gerecht. Die Terroristen der Hamas setzte Netanjahu mit den Nationalsozialisten gleich und kündigte an, bis zum vollständigen Sieg zu kämpfen. In Genf erinnerte UN-Menschenrechtskommissar Türk daran, dass der Krieg mit dem Hamas-Überfall und der Tötung von 1.200 Menschen und der Verschleppung von 250 Geiseln begonnen habe. Seitdem sind laut Türk bei dem israelischen Militäreinsatz mehr als 23.000 Palästinenser getötet worden. Zwei Drittel der Toten sind nach UN-Angaben Frauen und Kinder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2024 13:00 Uhr