Baerbock will sich für Abkehr von Öl, Gas und Kohle einsetzen

Berlin: Außenministerin Baerbock will sich bei der Weltklimakonferenz in Dubai für ein globales Bekenntnis einsetzen, aus allen fossilen Energieträgern auszusteigen. Baerbock erklärte vor ihrer Abreise nach Dubai, die Abkehr von Öl, Gas und Kohle sei „der weiteste und schwierigste Sprung“. Die Grünen-Politikerin forderte außerdem eine Verdreifachung der erneuerbaren Energien sowie eine Verdopplung der Energie-Effizienz bis 2030. Es gehe darum, das Ziel in Reichweite zu halten, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Baerbock reist heute zur Weltklimakonferenz, um die Führung der deutschen Delegation zu übernehmen. Geplantes Ende der Verhandlungen ist der 12. Dezember.

