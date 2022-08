Baerbock will Neustart der Beziehungen zu Marokko

Nachrichtenarchiv - 25.08.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rabat: Bundesaußenministerin Baerbock ist zu einem Besuch in Marokko eingetroffen. Sie will dort ihren Kollegen Bourita treffen. Geplant ist eine gemeinsame Erklärung, mit der ein neues Kapitel der bilateralen Beziehungen aufgeschlagen werden soll. Baerbock strebt eine enge Zusammenarbeit im Bereich erneuerbarer Energien an. Die Beziehungen zu Marokko waren wegen eines Streits über die West-Sahara in eine Krise geraten. Sie gipfelte darin, dass Marokko seine Botschafterin für mehrere Monate aus Berlin abzog.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2022 06:00 Uhr