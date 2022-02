Baerbock will neuen Schwung in Nahost-Friedensprozess bringen

Aiwanger will in zehn Jahren 600 neue Windräder in Bayern

München: Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger möchte in den kommenden zehn Jahren mindestens 600 neue Windräder im Freistaat aufstellen lassen. Das entspräche laut Aiwanger einer Verdopplung der bislang installierten Leistung. Zwei Prozent der Landesfläche mit Windanlagen zu bebauen, wie der Bund es fordert, hält Aiwanger aber für nicht praktikabel. Für den Windkraftausbau will Aiwanger in sogenannte Vorranggebieten die 10 H-Regel aufweichen. Sie besagt, dass ein Windrad den zehnfachen Abstand seiner eigenen Höhe zum nächsten Wohnhaus haben muss. Kritiker sagen, diese Vorschrift mache Windanlagebau in Bayern so gut wie unmöglich. Mit einer Abschaffung der Regel befasst sich auf Antrag der SPD morgen der Landtag. Insgesamt laufen in Bayern aktuell gut 1.100 Windräder. Das sind vier Prozent aller Windkraftanlagen in Deutschland.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.02.2022 18:45 Uhr