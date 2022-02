Baerbock will neuen Schwung in Nahost-Friedensprozess bringen

Berlin: Bundesaußenministerin Baerbock will neuen Schwung in den seit Jahren stockenden Nahost-Friedensprozess bringen. Unmittelbar vor dem Abflug zu ihren Antrittsbesuchen in Israel, Jordanien und Ägypten sagte sie, auch wenn der Nahostkonflikt für viele eine schon immer da gewesene Krise sei, könne man ihn nicht als Status Quo akzeptieren. Baerbock begrüßte, dass es mit der neuen israelischen Regierung bereits einige Annäherungsschritte zwischen Israelis und Palästinensern gegeben habe. Zum Auftakt ihrer dreitägigen Reise will Baerbock morgen die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem besuchen. Dort wird die Außenministerin zum Gedenken an die von Nazi-Deutschland ermordeten sechs Millionen Jüdinnen und Juden einen Kranz niederlegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2022 16:00 Uhr