Baerbock will EU-Sanktionen gegen Niger erreichen

Berlin: Die Bundesregierung will EU Sanktionen gegen die Putschisten in Niger auf den Weg bringen. Außenministerin Baerbock schrieb auf dem Nachrichtendienst X, ehemals Twitter, Ziel sei es, die verfassungsmäßige Ordnung wieder herzustellen. Darüber habe sie auch mit US-Außenminister Blinken gesprochen, sowie mit dem Kommissionschef der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas, Musah. Die Ecowas-Länder beraten gerade in Ghanas Hauptstadt Accra über ihr weiteres Vorgehen. Nach Musahs Angaben wäre eine Mehrheit bereit, auch militärisch in Niger zu intervenieren. Dort hatten die Streitkräfte Ende Juli geputscht und den demokratisch gewählten Präsidenten Bazoum abgesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2023 18:00 Uhr