Baerbock will EU geopolitisch zukunftsfest machen

Berlin: Bundesaußenminister Baerbock will die EU geopolitisch zukunftsfest machen. Angesichts der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten brauche es tiefgreifende Reformen, sagte die Grünen-Politikerin bei einer Konferenz zur Erweiterung der EU in Berlin. Gerade jetzt brauche es Kraft, um - so Baerbock wörtlich - "gemeinsam gegen diesen Krisenstrudel anzuschwimmen". Mit Blick auf den Terrorangriff der militant-islamistischen Hamas auf Israel habe man in wichtigen Fragen unterschiedliche Perspektiven gehabt. Da sei es nicht immer einfach gewesen, eine gemeinsame Sprache zu finden. Für die nächste Legislaturperiode schlug Baerbock einen Fahrplan für das Europaparlament vor, mit dem zentrale Reformen umgesetzt werden sollten. In Deutschland wird das nächste EU-Parlament am 9. Juni kommenden Jahres gewählt.

