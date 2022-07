Baerbock will bei Türkei-Besuch auch Streitthemen ansprechen

Nachrichtenarchiv - 29.07.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: Bundesaußenministerin Baerbock ist zu ihrem Antrittsbesuch in der Türkei eingetroffen. Vor ihrem Gespräch mit ihrem türkischen Kollegen Cavusoglu erklärte sie, sie wolle auch jene Themen ansprechen, bei denen man teils fundamentale Differenzen habe. Als Beispiele nannte sie die türkischen Militärinterventionen in Nordsyrien oder die Situation der Menschenrechte. Zuvor hatte Baerbock Griechenland besucht. Zwischen den beiden Nato-Partnern Griechenland und Türkei wuchsen zuletzt die Spannungen wieder: Die Türkei hat Gebietsansprüche in der Ägäis angemeldet. Weiterer Streitpunkt sind Gasbohrungen im östlichen Mittelmeer, die die Türkei wieder aufnehmen will. Baerbock hatte sich bei ihrem Besuch in Athen klar auf die Seite Griechenlands gestellt. Griechische Inseln seien griechisches Territorium. Niemand habe das Recht, das in Frage zu stellen", so Baerbock.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2022 18:00 Uhr