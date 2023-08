Baerbock-Weiterflug scheitert auch im zweiten Anlauf

Abu Dhabi: Bundesaußenministerin Baerbock hängt wegen einer Flugzeugpanne weiter in den Vereinigten Arabischen Emiraten fest. Auch ein zweiter Startversuch am späten Abend musste abgebrochen werden. Die Regierungsmaschine vom Typ Airbus A340 kehrte nach einer Viertelstunde in der Luft wieder nach Abu Dhabi zurück. Die Luftwaffe sprach von Problemen mit den Flügelklappen. Baerbock war am Sonntag zu einer einwöchigen Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi aufgebrochen. Es ist bereits das zweite Mal in diesem Jahr, dass technische Probleme die Flugpläne der Außenministerin durchkreuzen. Auf ihrer Golfreise im Mai hatte Baerbock wegen eines platten Reifens einen Tag länger im Emirat Katar bleiben müssen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.08.2023 01:00 Uhr