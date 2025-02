Baerbock weist Afghanistan-Forderungen von Söder zurück

Berlin: Außenministerin Baerbock hat sich dagegen ausgesprochen, sofort Abschiebeverhandlungen mit Afghanistan aufzunehmen. Im Ersten sagte die Grünen-Politikerin, alle müssten noch mal gründlich nachdenken, ob es wirklich dem Schutz Deutschlands diene, mit Radikalislamisten zu verhandeln. Afghanistan wird seit August 2021 wieder von den Taliban kontrolliert. Deutschland erkennt deren Regierung aber nicht an. Der einzige Abschiebeflug in dreieinhalb Jahren kam 2024 auf Vermittlung des Golfstaats Katar zustande. An Bord waren 28 Straftäter. Unionspolitiker kritisieren nun, dass es zu keinen weiteren Rückführungen kommt, besonders nach dem tödlichen Anschlag eines Afghanen in München. Zuletzt hat CSU-Chef Söder gefordert, dass es einen Abschiebeflug pro Woche geben müsse. Allein in Bayern gebe es fast 2.000 ausreisepflichtige Afghanen. Davon seien knapp 200 schwere Straftäter.

