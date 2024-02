Baerbock warnt vor Offensive Israels in Rafah

Berlin: Außenministerin Baerbock warnt vor einer weiteren israelischen Militäroffensive im südlichen Gazastreifen. Dieser Angriff auf Rafah wäre, so Baerbock, eine humanitäre Katastrophe mit Ansage. Die Menschen in Gaza könnten sich nicht in Luft auflösen. Die Not in der palästinensischen Stadt, in der weit über eine Million Menschen auf engstem Raum Schutz suchten, sei schon jetzt unfassbar. Gestern hatte Israels Ministerpräsident, Netanjahu, die Armee angewiesen, die Evakuierung von Zivilisten dort zu planen und einen Angriff vorzubereiten. In Rafah gebe es noch vier Bataillone der Hamas, so die Begründung. Erste Angriffe wurden Augenzeugen zufolge schon geflogen. Baerbock kündigte außerdem an, erneut nach Israel zu reisen. Ziel sei es, eine weitere Feuerpause zu vereinbaren, um die Freilassung weiterer Geiseln zu erreichen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.02.2024 13:45 Uhr