Baerbock warnt vor nachlassender Unterstützung für Ukraine

New York: Bundesaußenministerin Baerbock hat in der UN-Generaldebatte davor gewarnt, bei der Unterstützung für die Ukraine nachzulassen. Die Vorstellung, dass es in dem Land keine Kämpfe und kein Sterben gäbe, wenn die Ukraine keine Waffen zur Verteidigung hätte, sei so einfach wie falsch, betonte Baerbock in New York. Und wörtlich: "Wenn Russland seinen Angriff einstellt, ist der Krieg vorbei. Wenn die Ukraine aufhört, sich zu verteidigen, ist es mit der Ukraine vorbei." Im Weißen Haus hatte US-Präsident Biden dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zuvor neue Militärhilfen in Milliardenhöhe zugesagt. Im Laufe des Tages will auch der republikanische Präsidentschafts-Kandidat Trump mit Selenskyj zusammenkommen. Das Treffen ist für den Nachmittag unserer Zeit in New York geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2024 06:00 Uhr