Baerbock warnt vor einseitiger Parteinahme in Konflikten

Außenministerin Baerbock warnt mit Blick auf die Ostermärsche der Friedensbewegung vor einseitiger Parteinahme in Konflikten. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte Baerbock: Menschlichkeit sei unteilbar - alles andere sei brandgefährlich. Menschen in Israel dürften nicht gegen Menschen in Palästina ausgespielt werden, betonte die Grünen-Politikerin. Und man dürfe unseren Wunsch nach Frieden nicht gegen den Frieden in der Ukraine ausspielen.

