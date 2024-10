Baerbock warnt vor Destabilisierung im Libanon

Beirut: Außenministerin Baerbock ist in den Libanon gereist. Angesichts der aktuellen Lage im Nahen Osten warnte sie bei ihrer Ankunft in Beirut vor einer völligen Destabilisierung des Landes. Jetzt gelte es, gemeinsam mit den Partnern in den USA, Europa und der arabischen Welt eine tragfähige diplomatische Lösung zu erarbeiten. Baerbock nannte es unerträglich, dass sich Terroristen weiter hinter Zivilisten verstecken und von dort ihre Angriffe fortsetzen. In den vergangenen Wochen hatte die israelische Armee ihre Luftangriffe auf Hisbollah-Ziele im Libanon deutlich verstärkt. Dabei nimmt die israelische Armee nach eigenen Angaben vor allem Ziele im Süden des Landes ins Visier- aber auch in den Vororten Beiruts.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.10.2024 13:15 Uhr