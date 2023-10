Baerbock warnt Serbien vor Eskalation an Grenze zum Kosovo

München: Bundesaußenministerin Baerbock hat vor einer Eskalation an der Grenze des Kosovo zu Serbien gewarnt. Die Sicherheit des Kosovo sei für Deutschland von zentraler Bedeutung, sagte Baerbock auf dem kleinen Parteitag der Grünen in München. Die Ministerin rief Serbien auf, seine Truppen in Grenznähe zu verringern. Die Regierung des Kosovo sieht in der Truppen-Konzentration die Vorbereitung einer Militär-Aktion durch Serbien. Dem widersprach der serbische Präsident Vucic. Er bestritt zudem einen militärischen Aufmarsch in der Grenzregion. Auslöser der jüngsten Spannungen war ein Angriff eines serbischen Kommandos auf Polizisten im Nordkosovo mit mehreren Toten. Serbien sieht im Kosovo keinen unabhängigen Staat, sondern eine abtrünnige Provinz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.10.2023 15:00 Uhr