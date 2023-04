Baerbock warnt Nato vor Fixierung auf Zahlen

Kurzmeldung ein/ausklappen Auf dem Tempelberg kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen

Jerusalem: Die Angst vor einer Verschärfung des Nahost-Konfliktes wächst: Hintergrund sind die jüngsten Auseinandersetzungen in der Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt. Die Polizei hatte das Gotteshaus in der Früh gestürmt - um Unruhestifter zu vertreiben, die Feuerwerkskörper, Stöcke und Steine in das Gebäude gebracht hätten, wie die Beamten mitteilten. Videoaufnahmen zeigen, wie Feuerwerkskörper in der Moschee explodieren. Einige Palästinenser sollen verletzt worden sein, unter anderem durch Blendgranaten der Polizei. Insgesamt wurden 350 Personen festgenommen. Als Reaktion auf die Auseinandersetzungen feuerten militante Palästinenser aus dem Gazastreifen Raketen auf israelisches Gebiet. Die israelische Luftwaffe wiederum flog nach eigenen Angaben Angriffe auf Ziele im Gazastreifen. Der Tempelberg gilt als Brennpunkt des israelisch-palästinensischen Konflikts.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.04.2023 11:15 Uhr