Baerbock warnt China vor Krieg um Taiwan

Meldungsarchiv - 14.04.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Peking: Bundesaußenministerin Baerbock hat in China vor einem militärischen Konflikt um Taiwan gewarnt. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem chinesischen Kollegen Qin sagte sie, Europa werde eine gewaltsame Wiedervereinigung nicht akzeptieren. Ein Krieg würde Schockwellen für die Weltwirtschaft auslösen. Qin wiederum sprach von einer Einmischung in innere Angelegenheiten Chinas. Baerbock mahnte auch die Einhaltung der Menschenrechte an. Sie würde es begrüßen, wenn Peking zum Beispiel beim Umgang mit der Minderheit der Uiguren die Vorschläge des UN-Menschenrechtsrates akzeptieren würde. Grundsätzlich machte die Grünen-Politikerin deutlich, dass Europa weiter auf den Handel mit China setzt. Man werde aber darauf achten, dass keine einseitigen Abhängigkeiten entstehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2023 10:00 Uhr