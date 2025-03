Baerbock verzichtet auf Kandidatur für Fraktionsvorsitz

Berlin: Noch-Außenministerin Baerbock will kein führendes Amt bei den Grünen. In einem Schreiben an die Fraktion, das ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, erkärte sie, sie habe dies aus persönlichen Gründen entschieden. Baerbock war als neue Co-Fraktionschefin gehandelt worden. Derzeit wird die Fraktion von der 40-jährigen Katharina Dröge und der 63-jährigen Britta Haßelmann geführt.

