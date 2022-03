Baerbock verurteilt Russland in der UN-Vollversammlung

Mehrere Städte in der Ukraine melden Gefechte

Kiew: Aus mehreren ukrainischen Städten sind in der Nacht Gefechte gemeldet worden. So meldet die ukrainische Armee, dass russische Luftlandetruppen die zweitgrößte Stadt Charkiw angegriffen haben. Dabei soll ein Krankenhaus attackiert worden sein. Gestern waren laut Behörden bei einem Luftangriff auf einen Hochhausblock in Charkiw mindestens acht Menschen getötet worden. Auch in der südukrainischen Stadt Cherson wurde demnach gekämpft. Ein Berater des Innenministeriums sprach von zahlreichen toten Zivilisten, die Cherson unter anderem mit Molotow-Cocktails verteidigt hätten. Aus der Großstadt Schytomyr ist am Abend ebenfalls ein Luftangriff gemeldet worden. Vermutlich Marschflugkörper hätten mehrere Gebäude beschädigt, darunter ein Krankenhaus, meldete die Agentur Unian. Rettungskräften zufolge wurden zwei Menschen getötet. Die Angaben lassen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2022 06:00 Uhr