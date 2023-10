Baerbock verurteilt "perfiden Terror" der Hamas

Berlin: Außenministerin Baerbock hat den Angriff der Hamas als "perfiden Terror" verurteilt. Dieser sei durch nichts zu rechtfertigen. Israel hat laut Baerbock das Recht, sich zu verteidigen. Das Auswärtige Amt rät inzwischen von Reisen in die Region ab. Die FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann forderte unterdessen, alle Finanzhilfen für den palästinensischen Gazastreifen zu prüfen. Jegliche Verwendung für anti-israelische und antisemitische Zwecke müsse ausgeschlossen sein, mahnte die FDP-Politikerin in den Funke-Zeitungen. In Berlin wurde der Schutz jüdischer Einrichtungen verstärkt. Dies habe höchste Priorität, sagte Bundesinnenministerin Faeser.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2023 19:00 Uhr