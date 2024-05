Baerbock verurteilt Hamas-Angriff auf Grenzübergang zum Gazastreifen

Suva: Bundesaußenministerin Baerbock hat den Raketenangriff der Hamas auf einen israelischen Grenzübergang zum Gazastreifen scharf verurteilt. Dass die Hamas einen der wichtigsten Zugänge für humanitäre Hilfe beschieße, zeige erneut, dass den Terroristen die Versorgung der Menschen in Gaza vollkommen egal sei, sagte die Grünen-Politikerin während ihres Besuchs im pazifischen Inselstaat Fidschi. Bei dem Angriff auf den Grenzübergang im südisraelischen Kerem Shalom wurden nach Armee-Angaben drei israelische Soldaten getötet und elf verletzt. Bei einem erneuten israelischen Angriff in Rafah im südlichen Gazastreifen wurden neun Palästinenser getötet, wie die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde mitteilte. Derweil gehen die Bemühungen um eine Waffenruhe weiter. Heute will sich CIA-Chef Burns mit Israels Ministerpräsident Netanjahu treffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2024 06:00 Uhr