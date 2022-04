Baerbock verurteilt Ausweisung deutscher Diplomaten

ISS-Weltraumtouristen sind wieder auf der Erde

Cape Canaveral: Nach gut zweieinhalb Wochen im All ist eine Gruppe von Weltraumtouristen von der Internationalen Raumstation wieder auf die Erde zurückgekehrt. Ihre Kapsel landete planmäßig im Atlantik vor der Küste Floridas. Die vier Männer waren Anfang April als erste komplett private Besatzung mit einer "Crew Dragon"-Raumkapsel ins All gestartet. An Bord der ISS führten sie mehrere Experimente durch, etwa zur Herzgesundheit und zur kognitiven Leistungsfähigkeit in der Schwerelosigkeit. Eigentlich hatten die Weltraum-Reisenden nur acht Tage im All bleiben sollen; ihr Rückflug musste aber wetterbedingt mehrfach verschoben werden. Medienberichten zufolge haben die vier jeweils umgerechnet rund 50 Millionen Euro für den Flug bezahlt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.04.2022 20:45 Uhr