Baerbock verteidigt Stationierung von US-Langstreckenraketen

Berlin: Außenministerin Baerbock hat die geplante Stationierung von US-Langstreckenraketen in Deutschland verteidigt. Baerbock sagte der Funke Mediengruppe, Russlands Präsident Putin habe sein Arsenal kontinuierlich ausgebaut. Dagegen müsse Deutschland sich und seine baltischen Partner schützen, auch durch verstärkte Abschreckung und zusätzliche Abstandswaffen. Alles andere, so die Grünen-Politikerin wörtlich, "wäre nicht nur verantwortungslos, sondern auch naiv gegenüber einem eiskalt kalkulierenden Kreml". Verteidigungsminister Pistorius von der SPD hatte die Stationierung ebenfalls verteidigt. Sein Parteikollege Mützenich dagegen hatte Bedenken gegen die US-Raketen geäußert. Die Gefahr einer unbeabsichtigten militärischen Eskalation sei beträchtlich, so der SPD-Fraktionschef.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2024 07:00 Uhr