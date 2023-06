Baerbock verteidigt Pläne für Reform des EU-Asylrechts

Kurzmeldung ein/ausklappen Kiew und Moskau geben sich gegenseitig Schuld für Staudamm-Zerstörung

New York: Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine geben sich Kiew und Moskau gegenseitig die Schuld. Bei einer kurzfristig einberufenen Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates hat der ukrainische Botschafter Kislizia von einem Akt des ökologischen und technologischen Terrorismus gesprochen. Die Sprengung sei ein weiteres Beispiel für den Völkermord Russlands an den Ukrainern, erklärte Kislizia am späten Abend in New York. Der russische UN-Botschafter Nebensja sagte dagegen, dass der Vorfall auf vorsätzliche Sabotage Kiews zurückzuführen und wie ein Kriegsverbrechen einzuordnen sei. Der Staudamm sei für ein unvorstellbares Verbrechen benutzt worden.

