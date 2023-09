Baerbock verteidigt Pläne für Industriestrompreis

Berlin: Außenministerin Baerbock ist Befürchtungen entgegengetreten, ein verbilligter Strompreis für die deutsche Industrie führe zu Wettbewerbsverzerrungen in Europa. Man diskutiere einen zeitlich befristeten Industriestrompreis in enger Abstimmung mit der EU-Kommission und im Rahmen europarechtlicher Vorgaben. Und man nehme die Sorge der europäischen Freunde ernst, sagte die Grünen-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung "Ouest-France". Gleichzeitig sei es wichtig, dass die energieintensive Industrie in Deutschland, Frankreich und ganz Europa eine Zukunft habe - und Stahl oder Glas nicht nur in China hergestellt würden, sagte Baerbock.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2023 06:00 Uhr