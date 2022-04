Baerbock verteidigt Nein der Bundesregierung zum Gasausstieg

Nachrichtenarchiv - 05.04.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung bleibt bei ihrem Nein zu einem Importstopp für russisches Gas. In den ARD-Tagesthemen sagte Außenministerin Baerbock wörtlich: "Wenn das den Krieg stoppen würde, dann würden wir das unverzüglich tun". Die Realität sei aber eine andere, so Baerbock. Sie kündigte weitere Waffenlieferungen an die Ukraine an, ohne Einzelheiten zu nennen. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte in einer Videoansprache, die Verbrechen gegen Zivilisten in Butscha und anderen ukrainischen Städten würden lückenlos aufgeklärt. Dazu arbeite man unter anderem mit der EU und dem Internationalen Strafgerichtshof zusammen. Selenskyj wird heute erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor dem UN-Sicherheitsrat sprechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2022 07:00 Uhr