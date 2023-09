Baerbock verteidigt deutschen Ukraine-Kurs bei Fox-News

Washington: Bundesaußenministerin Baerbock hat auf ihrer USA-Reise zu einer gemeinsamen Kraftanstrengung im Ukraine-Krieg aufgerufen. Im Interview mit dem konservativen Nachrichtensender Fox-News betonte sie, Russlands Präsident Putin bekämpfe Demokratien weltweit, deshalb müsse man zusammen stehen. Wörtlich sagte Baerbock: "Wir sind stärker als die brutale Aggression von Putin". Zuvor hatte es aus den Reihen der Republikaner Kritik am deutschen Einsatz in der Ukraine gegeben. Sie warfen der Bundesregierung eine zu zögerliche Unterstützung vor. Um die Lage in der Ukraine dürfte es auch heute bei Baerbocks Treffen mit US-Außenminister Blinken gehen.

