Baerbock verteidigt auf Kirchentag Asyl-Kompromiss

Ukraine meldet heftige Kämpfe im Süden des Landes

Kiew: Das ukrainische Militär hat von heftigen Kämpfen mit russischen Soldaten berichtet. Die Besatzer verteidigten sich, teilte der Generalstab in Kiew mit. In den Regionen Cherson und Saporischschja im Süden des Landes führe Russland dabei Luft- und Artillerieangriffe aus. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte zuvor verstärkte Gegenangriffe auf russische Truppen an der Front bestätigt, ebenso wie - so wörtlich- "defensive Aktionen". Entlang der Front gebe es intensive Kämpfe, sagte Selenskyj vor der Presse in Kiew. Unterdessen hat die ukrainische Atomenergiebehörde den letzten noch in Betrieb gewesenen Reaktor im Kernkraftwerk Saporischschja abgeschaltet. Sie begründete das mit der Zerstörung des Kachowka-Staudamms. Außerdem werde in der Gegend der Anlage geschossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2023 23:00 Uhr