Baerbock versucht zwischen Griechenland und der Türkei zu vermitteln

Ferienbeginn: ADAC warnt vor Stau, Lufthansa fliegt

München: Heute ist der letzte Schultag in Bayern. Auf den Straßen im Freistaat dürfte es bereits ab Mittag wieder voll werden. Laut ADAC ist der Freitag vor dem ersten Ferienwochenende häufig der staureichste Tag des Jahres. Auch am Wochenende selbst sei mit vollen Fernstraßen zu rechnen. An den Flughäfen ist man zuversichtlich, das erhöhte Reiseaufkommen bewältigen zu können. In München, Nürnberg und Memmingen wurde zusätzliches Personal eingestellt. Ein Lufthansa-Sprecher sagte, nahezu alle geplanten Ferienflieger in diesem Sommer könnten abheben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2022 10:00 Uhr